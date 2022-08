Fonte: www.acmilan.com

Nel match vinto 2-0 contro il Bologna, Rafael Leao ha segnato un gol e fornito un assist. Si tratta del primo bis in carriera in una sola partita per l’attaccante portoghese, che è anche il calciatore che ha fornito più assist ad Oliver Giroud in Serie A (4). A riferirlo è il sito ufficiale del Milan.