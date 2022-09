Milan, Leao è un fattore: i suoi numeri in questo avvio di stagione

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Rafa Leao è sempre più determinante per il Milan, lo dimostrano anche i numeri che il portoghese ha fatto registrare in questo avvio di stagione dove ha giocato 8 delle 9 partite disponibili (squalificato nell'ultima contro il Napoli). Tra Serie A e Champions ha segnato 3 gol e fornito la bellezza di 6 assist ai suoi compagni, tre in campionato e tre in Europa.