Milan, Loftus-Cheek guarda avanti: "Pronto a qualunque cosa, ci vediamo domani!"

vedi letture

Ruben Loftus-Cheek vuole mettersi subito alle spalle la brutta sconfitta contro il Borussia Dortmund in Champions League e guarda con fiducia all'impegno di domani sera contro il Frosinone a San Siro. Questo il suo messaggio su Instagram: "Le battute d'arresto sono inevitabili. Quello che è fatto è fatto. Pronto a qualunque cosa ci sarà davanti. Ci vediamo domani!".

Domani sera il centrocampista inglese sarà titolare e con lui in mezzo al campo dovrebbero trovare spazio Tijjani Reijnders e Yunus Musah, che non ha potuto giocare in Champions in quanto squalificato. Questa la probabile formazione del Milan: Maignan; Calabria, Simic, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Musah, Reijnders; Chukwueze, Jovic, Pulisic.