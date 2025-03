Milan, Loftus-Cheek vicino al rientro: punta ad essere convocato per il Como

Ruben Loftus-Cheek sembra finalmente vedere la luce in fondo al tunnel ed è vicino al ritorno in campo: il centrocampista inglese sta tornando dopo alcuni problemi muscolari e a Milanello puntano ad averlo di nuovo a disposizione per la sfida casalinga di sabato alle 18 contro il Como. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport che ricorda che l'ex Chelsea nel 2025 ha giocato solo una manciata di minuti in finale di Supercoppa Italiana a Riad contro l’Inter.

DOVE VEDERE MILAN-COMO

Data: sabato 15 marzo 2025

Ora: 18.00

Stadio: San Siro

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it