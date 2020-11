Le quattro gare in cui Simon Kjaer non ha giocato, il Milan non ha mai vinto: Milan-Verona 1-1, Fiorentina-Milan 1-1, Milan-Genoa 1-2 e SPAL-Milan 2-2, tutte gare della scorsa stagione. Questo significa che Simon Kjær è un giocatore funzionale, il cui spirito è quello di dare una mano al gruppo, di contribuire a cementarlo, senza alcuna pretesa di esserne il leader.