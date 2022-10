Milan, Maignan torna nel 2023. Tatarusanu e il gruppo squadra chiamati all'ennesimo sforzo

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

25esimo al Pallone d'Oro, miglior portiere del campionato italiano e il rientro in campo dopo un mese ai box: doveva essere una settimana felice per Mike Maignan e per i milanisti, ma la sfortuna si è accanita nuovamente contro il fortissimo estremo difensore francese costringendolo ad un nuovo - e forzatamente lungo - stop.

I dettagli

Con il Verona non era stato rischiato, ma per il Monza tutto lasciava presagire alla sua titolarità: per questo, Maignan ieri ha cominciato regolarmente l'allenamento - il primo in preparazione al match contro i brianzoli - con i compagni a Milanello, ma nel momento in cui ha effettuato un rinvio, ha sentito di nuovo male al polpaccio sinistro ed è rientrato negli spogliatoi. Gli esami clinici hanno evidenziato una lesione al muscolo soleo della gamba sinistra; si tratta, dunque, dello stesso polpaccio del precedente infortunio, ma di un muscolo differente: il 23 settembre, in Francia-Austria, c'era stata la lesione del gemello mediale, ieri quella del soleo.

Tempi di recupero e sostituti

La nota diramata dal Milan riporta un nuovo controllo tra 10 giorni, ma è praticamente impossibile, considerando la delicatezza della zona (nuovamente) infortunata, rivederlo in campo con la maglia rossonera prima del 4 gennaio 2023, giorno della sfida alla Salernitana dopo la sosta forzata per il Mondiale, la cui partecipazione per Maignan è, ovviamente, connessa ad un recupero graduale e oculato dalla lesione. Per sostituirlo, il Milan si affiderà nuovamente a Tatarusanu e alla forza del gruppo squadra; il titoletto con "sostituti" al plurale è voluto, perché è oggettivo affermare che con Maignan il Milan sia una cosa e con il portiere rumeno un'altra, ma la squadra di Pioli ha già più volte dimostrato (come nell'ottobre-novembre della passata stagione durante il primo infortunio di Maignan) di poter sopperire anche agli ostacoli più duri con la forza del gruppo, la qualità tecnico-tattica e l'entusiasmo del proprio pubblico.