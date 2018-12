Milan, maledizione ellenica a metà: in Grecia vince solo le finali

Serata da dimenticare per il Milan ad Atene, dove ha perso contro l’Olympiacos per 3-1 e la possibilità di accedere ai sedicesimi di Europa League. Grecia amara per i rossoneri, almeno negli scontri nel girone o negli scontri a eliminazione diretta: OptaPaolo evidenzia come il Milan non abbia mai vinto una partita in competizioni europee contro squadre elleniche in trasferta (quattro pari e una sconfitta). Le uniche tre vittorie dei rossoneri in Grecia sono tre finali, una Coppa delle Coppe e due Champions League.