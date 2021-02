Milan, Mandzukic è alla ricerca della forma migliore e della prima rete in rossonero

Dal suo arrivo al Milan, Mario Mandzukic ha giocato in totale 75 minuti con 4 spezzoni di gare disputate, tutte in campionato. Mister Stefano Pioli, sta centellinando l’utilizzo dell’attaccante croato per fargli trovare poco per volta la forma migliore. Mandzukic dovrà essere d’aiuto alla squadra nel finale di stagione dato che adesso si entra nella fase più calda. L’ex Juventus inoltre, è alla caccia del primo gol con la maglia del Milan.