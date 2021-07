Milan-Modena, Tuttosport boccia Hauge: "Deve cambiare passo"

Un'altra prova incolore per il giovane Hauge. L'edizione odierna di Tuttosport boccia il norvegese dopo la prestazione offerta contro il Modena. Ecco il commento del noto quotidiano: "Per la seconda gara consecutiva non brilla. Contro avversari che dovrebbero essere ampiamente alla sua portata, non riesce a liberare le sue doti principali ovvero il dribbling e il tiro. Pioli gli ha preferito Krunic fuori ruolo e questi sono segnali d’allarme importanti per il norvegese, che se vuole rimanere, deve cambiare decisamente passo".