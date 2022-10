Milan-Monza 4-1, tre punti più che meritati. La classifica aggiornata, rossoneri momentaneamente in testa

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Milan batte il Monza con un larghissimo 4-1 che poteva essere ancora più largo grazie alla doppietta di uno scatenato Diaz (uscito per infortunio), al primo gol in rossonero di Origi e al punto finale del solito Leao. Tre punti molto importanti che portano il Milan in testa alla classifica alla pari col Napoli, in attesa del match dei partenopei di domani. Questa la classifica aggiornata:

Napoli 26

Milan 26*

Atalanta 24

Roma 22

Lazio 21

Udinese

Juventus 19*

Inter 18

Salernitana 13*

Sassuolo 12

Torino 11

Empoli 11*

Fiorentina 10

Monza 10*

Spezia 9*

Lecce 8

Bologna 7

Verona 5

Cremonese 4

Sampdoria 3

*una partita in più