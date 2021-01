Milan, Musacchio ai saluti: una sola presenza quest'anno in Serie A

Mateo Musacchio, difensore classe 1990, sta per approdare alla Lazio. Dopo 3 anni e mezzo di Milan dove non ha mai convinto del tutto, Musacchio andrà a giocare nella squadra allenata da Simone Inzaghi. Il bilancio per lui in stagione è molto misero: sole 2 partite giocate, solo una in Serie A. Scherzo del destino, proprio quella di pochi giorni fa contro l’Atalanta dove è subentrato a Pierre Kalulu, uscito per infortunio.