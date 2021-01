Milan, Musacchio non gioca da 11 mesi: Coppa Italia occasione per lui?

Mateo Musacchio è ormai ai margini del Milan. La società rossonera, sta cercando di cederlo a qualche squadra, per risparmiare almeno i soldi degli ultimi 6 mesi di contratto che ha con il club. Musacchio non gioca una partita ufficiale con il Milan da 11 mesi. L’ultima volta che è sceso in campo era il 22 febbraio 2020 quando subentrò nel finale durante la partita contro la Fiorentina. Nonostante ciò, il classe 1990, potrebbe trovare spazio domani in Coppa Italia contro il Torino. Infatti, con Leo Duarte in uscita, con Matteo Gabbia infortunato e con la necessità di far rifiatare Simon Kjaer e Alessio Romagnoli, ecco che potrebbe toccare a lui. Vedremo chi Stefano Pioli deciderà di schierare nel ruolo di difensore centrale.