Milan-Napoli 1-1 al primo tempo: Jack risponde a Lozano

1-1 al termine dei primi quarantacinque minuti. Bella partita a San Siro, equilibrata e ricca di emozioni. I rossoneri partono meglio, chiudendo gli avversari nella loro metà campo. Ma sono i partenopei a passare in vantaggio con Lozano, che approfitta di una dormita della difesa milanista per battere Donnarumma. Il Milan non si scompone e trova il pareggio poco dopo con Bonaventura, che fulmina Meret con un siluro dal limite. Le due squadre si affrontano a viso aperto: Rebic ha sulla testa il pallone del 2-1 ma lo spreca; Insigne, nel finale di tempo, si presenta a tu per tu con Donnarumma ma calcia sul corpo del portiere rossonero.