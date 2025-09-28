Milan-Napoli 2-0 a fine primo tempo: per ora la decidono Saelemaekers e Pulisic
Ottimo primo tempo del Milan che chiude avanti 2-0 il primo tempo contro il Napoli a San Siro. Il grande protagonista della prima frazione di gioco è stato ancora una volta Christian Pulisic, autore di un assist per il gol del vantaggio di Alexis Saelemakers (azione personale impressionante dell'americano) e della rete del raddoppio milanista. Grande intensità in campo fin dal primo minuto, con gli ospiti che hanno impegnato in un paio di occasioni Mike Maignan che però si è sempre fatto trovare pronto.
Queste le formazioni ufficiali di Milan e Napoli per la gara valida per la 5^ giornata di Serie A:
MILAN: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupiñán; Pulisic, Giménez. A disp.: Terracciano, Pittarella, Ricci, De Winter, Loftus-Cheek, Leao, Nkunku, Athekame, Odogu, Bartesaghi. All.: Allegri.
NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus, Gutiérrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. A disp.: Ferrante, Milinkovic-Savic, Gilmour, Campos, Elmas, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Beukema, Ambrosino, Lang. All.: Conte.
