Milan-Napoli, Il Giornale: "Piatek osservato speciale a San Siro"

Stasera si replica Milan-Napoli, una gara - scrive il quotidiano Il Giornale - che ha il sapore di rivincita per gli attaccanti dopo il doppio zero di sabato per gli attaccanti. Le facce nuove saranno due e su di loro sarà concentrata l’attenzione dei coraggiosi pronti a sfidare il gelo di San Siro: Piatek e Allan. Il polacco, dopo l’assaggio di 20 minuti in campionato, può cominciare dall’inizio e cementare quelle sensazioni positive che ieri lo stesso Gattuso ha certificato coniando il paragone con Tomasson.