Milan, non basta la difesa: nelle ultime 7 partite in Serie A sono solo 7 i gol realizzati

Il Milan ieri sera contro il Bologna ha tenuto la porta inviolata per la quarta gara di fila in campionato (Bologna, Cagliari, Empoli e Napoli), cinque se si considera la Coppa Italia. Tutto ciò però non è bastato e contro i felsinei è venuto fuori uno scialbo 0-0. I problemi per i rossoneri sono davanti. Infatti, nelle ultime 7 partite giocare in Serie A, sono solo 7 le reti messe a segno.