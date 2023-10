Milan, nuovi gol e vecchie certezze

E' un Milan "double-face" Quello visto contro la Lazio a San Siro, vincente per 2-0 grazie alle reti di Pulisic e Okafor(seconda marcatura consecutiva per lo svizzero). I rossoneri sono capaci di mandare in rete i nuovi arrivati, come Pulisic e Okafor per l'appunto, unendo però sempre la solita certezza, ormai dal 2019, di nome Rafa Leao. Per il portoghese sono due gli assist questa sera messi a segno per i suoi nuovi compagni: il risultato è un Milan che unisce il "vecchio" Con la "novità".