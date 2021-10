Milan oggi e un anno fa: rossoneri con 2 punti in più dopo 8 partite

Andando a guardare quella che era la classifica di un anno fa dopo le prime 8 partite di Serie A, si nota che il Milan di Stefano Pioli quest’anno ha 2 punti in più, 22 contro 20. In questa stagione 7 vittorie e un pareggio, mentre nella scorsa 6 vittorie e 2 pareggi. Simili anche i gol fatti e i gol subiti: da 19 fatti e 8 subiti nel 2020/2021 si è passati a 18 fatti e 7 subiti. Quello che più stride è che nonostante i rossoneri abbiano fatto la loro miglior partenza di sempre nell’era dei 3 punti, quest’anno sono secondi in classifica – dietro al Napoli che le ha vinte tutte – mentre l’anno scorso con 2 punti in meno, erano primi (davanti al Sassuolo che ne aveva 18).