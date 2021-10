Milan, oggi l'assemblea dei soci: bilancio in netto miglioramento

La nuova gestione del Milan è decisa a risanare in maniera netta i conti del club. Come riporta La Gazzetta dello Spot, la squadra rossonera non vince da tanti anni, ma le cose adesso stanno nettamente migliorando. Oggi il bilancio rossonero sarà illustrato ai soci da Ivan Gazidis, e la situazione è abbastanza buona: il rosso di bilancio è passato dai 194,6 milioni del 2019-20 ai 96,4 dell’esercizio 2020-21.