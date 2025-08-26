Milan, oggi secondo allenamento verso il Lecce. Attesi primi riscontri di Leao
Dopo la clamorosa debacle di sabato sera contro la Cremonese, il Milan riprenderà oggi gli allenamenti alla volta della trasferta di Lecce, in programma venerdì alle 20:45 allo stadio "Via del Mare". Attesi primi riscontri sulle condizioni fisiche di Rafael Leao, in forte dubbio per la trasferta salentina.
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
