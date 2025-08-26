Milan, oggi secondo allenamento verso il Lecce. Attesi primi riscontri di Leao

Oggi alle 07:42News
di Antonello Gioia

Dopo la clamorosa debacle di sabato sera contro la Cremonese, il Milan riprenderà oggi gli allenamenti alla volta della trasferta di Lecce, in programma venerdì alle 20:45 allo stadio "Via del Mare". Attesi primi riscontri sulle condizioni fisiche di Rafael Leao, in forte dubbio per la trasferta salentina.