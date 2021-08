Milan-Panathinaikos (2-1): gli highlights dell’amichevole del “Rocco”

Il Milan ha battuto per 2-1 il Panathinaikos nell'ultima amichevole estiva prima dell'inizio del campionato. A segno, tra i rossoneri, Olivier Giroud con una doppietta tra 16' e 43' su assist perfetti prima di Tomori e poi di Calabria.



Ecco gli highlights del match forniti da AC Milan:

Relive our success in #MilanPanathinaikos and @OlivierGiroud's brace ✌️



Rivivi il successo a Trieste grazie alla doppietta di Giroud ✌️#SempreMilan pic.twitter.com/Jo47AF21sW