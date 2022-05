Milan passione rimonta: quattro le gare vinte partendo in svantaggio

MilanNews.it

Come riporta la Gazzetta dello Sport, nel corso di questo campionato di Serie A, il Milan ha saputo rimontare più volte un risultato di svantaggio. Per la precisione, la squadra di Pioli ha vinto la partita dopo essere andata in svantaggio per ben quattro volte. Con l'Hellas Verona in entrambe le occasioni, addirittura all'andata rimontando un deficit di due gol; poi nel derby di ritorno con l'Inter e nella partita con la Lazio.