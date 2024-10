Milan, Pavlovic verso la quinta esclusione di fila dall'11 titolare

vedi letture

Visto che Matteo Gabbia non potrà giocare a causa di un fastidio muscolare, il favorito per prendere il suo posto al fianco di Fikayo Tomori è Malick Thiaw che dovrebbe vincere il ballottaggio con Strahinja Pavlovic. Se queste indiscrezioni dovessero essere confermate, per il centrale serbo, arrivato in estate al Milan a titolo definitivo dal Salisburgo, si tratterebbe della quinta esclusione di fila dall'11 titolare (Inter, Lecce e Fiorentina in Serie A e Bayer Leverkusen in Champions League). L'ultima volta che Pavlovic è sceso in campo dal primo minuto risale a Milan-Liverpool del 17 settembre.

DOVE VEDERE MILAN-UDINESE

Data: sabato 19 ottobre 2024

Ore: 18.00

Stadio: San Siro, Milano

TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it