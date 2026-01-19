Milan, per Gazzetta Cardinale verso il rifinanziamento entro fine stagione. Così Elliott uscirebbe di scena

Gerry Cardinale, riporta gazzetta.it questa mattina, è al lavoro su un’operazione di rifinanziamento che consentirebbe a RedBird di estinguere in anticipo il vendor loan da 489 milioni di euro, oltre agli interessi, concesso dal fondo Elliott e in scadenza nel 2028. Il processo è già stato avviato e potrebbe arrivare a conclusione nel giro di poche settimane.

A sostenere finanziariamente RedBird ci sarebbe un pool di investitori attratti dal profilo del Milan, considerato un’opportunità solida grazie a tre bilanci consecutivi chiusi in utile e al progetto legato al nuovo stadio. Questi elementi rafforzano la fiducia nella capacità del club di generare valore nel medio-lungo periodo.

Cardinale, si legge sull'edizione online della rosea, è fiducioso che l’operazione di rifinanziamento possa chiudersi positivamente entro la fine della stagione.