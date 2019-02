Krzysztof Piatek ha segnato, rivela acmilan.com, tre gol con i suoi primi tre tiri nello specchio effettuati con il Milan in tutte le competizioni. Tra i quattro giocatori dei top 5 campionati europei che hanno segnato almeno 22 gol in questa stagione in tutte le competizioni, Piatek è quello che ha giocato meno partite (24).