Milan, Pioli ha fatto turnover ma si affida ad un blocco di titolarissimi

In questo inizio di stagione, nel quale il Milan ha ottenuto solo vittorie tra campionato e preliminari di Europa League, Stefano Pioli ha fatto un po' turnover, ma si è comunque affidato ad un blocco di titolarissimi: come riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport, infatti, i giocatori rossoneri più impiegati finora sono stati, oltre Gigio Donnarumma in porta, Calabria, Hernandez, Kjaer, Calhanoglu e Kessie. In questo elenco mancano tre perni di questo Milan come Romagnoli, Rebic e Ibrahimovic, i quali però sono stati costretti a saltare diverse gare (i primi due per infortunio, lo svedese per il Covid-19).