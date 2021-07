Milan, Pioli ha le idee chiare: serve un mercato di qualità

Stefano Pioli ha le idee molto chiare per la nuova stagione: il suo Milan deve confermarsi ad alti livelli in Italia e fare bene anche in Champions League. Per farlo, però, serve un mercato di qualità: "Il club vuole una squadra competitiva per dare continuità al lavoro dell’ultimo anno e mezzo. Dobbiamo alzare il livello della squadra. Vorrei avere già tutta la rosa a disposizione in ritiro a Milanello, ma so che non è possibile. Dobbiamo prepararci bene, sono sicuro che faremo le cose al meglio per avere un Milan competitivo" le parole del tecnico rossonero ieri in conferenza stampa a Milanello riportate stamattina da Tuttosport.