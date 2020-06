Milan, Pioli prova a recuperare uno tra Kjaer e Duarte. Per Ibra manca poco

Non è ancora arrivato il momento di Zlatan Ibrahimovic, ma l’attaccante svedese sta lavorando per tornare presto in campo. Ieri nonostante il giorno di riposo concesso da Stefano Pioli a tutta la squadra, Ibra si è presentato a Milanello per svolgere le terapie e lavorare sulla condizione fisica. Con la Roma difficilmente ci sarà perché fino ad oggi non ha mai lavorato con la squadra, e dovrà migliorare sotto il profilo atletico, ma il polpaccio è guarito. Dopo un mese di stop Ibra sta scalpitando per rientrare e dare il suo ultimo contributo prima di decidere cosa fare la prossima stagione. Difficilmente Zlatan resterà al Milan ma non è ancora una scelta definitiva, avrà un colloquio con Ivan Gazidis entro agosto per definire un prolungamento annuale oppure la separazione. Ibra chiede 6 milioni di euro all’anno per restare, e il club valuterà anche questo. Ma sono aspetti che Zlatan prenderà in esame a stagione conclusa, per ora prova a rientrare e dovrebbe farlo contro la Spal il 1 luglio o più tardi il 4 luglio contro la Lazio a San Siro.

Per domenica, quando il Milan ospiterà in casa la Roma, Stefano Pioli spera di avere almeno uno tra Duarte o Kjaer, anche loro ieri a Milanello per allenarsi nonostante il giorno di riposo. Al momento gli unici a disposizione sono Romagnoli e Gabbia, perché Musacchio è fuori per 4 mesi dopo l’operazione alla caviglia, e in più il capitano milanista risulta tra i diffidati in campionato. Dunque Duarte o Kjaer proveranno a stringere i denti e prendere parte al match con la Roma, altrimenti Pioli dovrà ricorrere a giocatori adattati.