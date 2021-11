Milan, Pioli torna a Firenze: per il tecnico rossonero non sarà mai una partita normale

Domani sera, il Milan sarà impegnato in casa della Fiorentina, un match che per Stefano Pioli ha sempre un sapore speciale: "Non sarà mai una partita normale" ha ribadito nei giorni scorsi il tecnico rossonero che a Firenze è stato prima da giocatore e poi da allenatore. I ricordi sono tanti, non tutti purtroppo belli come la scomparsa improvvisa di Davide Astori il 4 marzo 2018. A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera.