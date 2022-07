Milan, Pobega sta recuperando: dovrebbe tornare in campo contro il Vicenza

Tommaso Pobega, che a breve dovrebbe firmare il rinnovo di contratto fino al 2027, sta proseguendo il suo lavoro personalizzato per recuperare dal risentimento muscolare alla coscia che lo sta tenendo fuori negli ultimi giorni: come riferisce La Gazzetta dello Sport, il giovane centrocampista dovrebbe tornare a disposizione di Stefano Pioli per l'ultima amichevole prima dell'inizio del campionato in programma il prossimo 6 agosto in casa del Vicenza.