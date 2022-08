Milan Primavera, seconda sconfitta consecutiva per i rossoneri

MilanNews.it

Seconda sconfitta consecutiva per il Milan di mister Ignazio Abate e seconda sconfitta sempre nel segno di errori individuali. Dopo aver pareggiato i conti all’ottantottesimo, rispendo al vantaggio Samp in apertura di secondo tempo, Pseftis regala il gol vittoria alla squadra di casa, sbagliando totalmente i tempi dell'uscita e offrendo la possibilità a Ntanda di segnare a porta vuota. L'allenatore rossonero, ora, dovrà prendere delle decisioni importanti per evitare problemi di questo tipo in futuro.