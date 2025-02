Milan Primavera, Siman: "Gruppo forte e unito. Ci stiamo divertendo in campo. Per l'anno prossimo mi sono iscritto alla Bocconi"

Sabato 15 febbraio il Milan Primavera ospita in casa il Sassuolo, in un match valido per la giornata 25 del campionato Primavera 1.

Per l’occasione Alexandru Șiman, attaccante esterno dei rossoneri, è stato intervistato da Milan TV. Queste le sue dichiarazioni:

“Questo è il mio primo anno in Primavera. È un gruppo molto forte, molto unito. Ci stiamo divertendo in campo, anche se è un gruppo molto giovane ci stiamo divertendo in campo”.

Su mister Federico Guidi:

“Per il mister è sempre importante avere l’atteggiamento giusto. Lui parte sempre da là prima delle partite, ci dice sempre quello. E anche di avere personalità, con e senza palla. Essendo esterno mi dice di puntare l’uomo e tutte queste cose”.

Il primo gol:

“Un momento molto bello, segnare il mio primo gol al Sassuolo (a dicembre 2024, ndr) che è una squadra molto forte… Hanno vinto lo scudetto l’anno scorso. Proverò a fare gol ancora e aiutare la squadra a vincere la partita”.

La passione per lo studio:

“Mi sono già iscritto all’università, l’anno prossimo sarò alla Bocconi a fare “economia e management”. Sarà difficile, ma lo faccio già da due anni con la scuola quindi per me è già normale”.