© foto di DANIELE MASCOLO

Primo assist in campionato per Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino ha fornito un passaggio decisivo a Theo Hernandez in occasione del momentaneo 1-0 di Milan-Spezia. Il classe '97 si è sbloccato dopo più di un anno in Serie A, dato che non forniva un assist dall'ottobre 2021 in Bologna-Milan.