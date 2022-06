Milan, pubblicato il video delle tappe chiave della stagione dello Scudetto

Con un video pubblicato sul proprio canale YouTube ufficiale, il Milan ha celebrato i momenti chiave della stagione che ha portato alla vittoria del diciannovesimo Scudetto. Il video ripercorrere tutte le tappe della cavalcata dei rossoneri, cominciando dai festeggiamenti alla fine della penultima stagione per il ritorno in Champions League fino a quelli per il tricolore ottenuto dopo il successo ottenuto contro il Sassuolo.

A season is comprised of various moments; here are the key ones that led to Champ19ns!



