Milan, record di ricavi nella stagione 2022/23: il dato

vedi letture

E' uscito il report annuale di Football Benchmark, che calcola la crescita (o la diminuzione) anno per anno, stagione per stagione del valore dei top club europei. Un’analisi che riconferma la validità del percorso di auto-sostenibilità intrapreso dal Milan – primo tra i top club italiani - con un modello virtuoso alimentato da crescita dei ricavi e reinvestimento degli stessi nel rafforzamento della squadra, per una stabile e crescente capacità di competere per i massimi traguardi sportivi.

Lungo questo percorso, mentre i ricavi del Club crescevano da 214 milioni di euro nel 2018/19 al record per il Club di 394 milioni della stagione 2022/23, nelle ultime tre stagioni il Milan è stato il club italiano ad avere investito di più, con 191,1 milioni di euro al netto di cessioni, per il progressivo rafforzamento della rosa.

Il report riferisce anche la ripartizione dei ricavi: in totale nella stagione 2022/2023 i rossoneri hanno ricavato 394 milioni, suddivisi tra i 73 relativi agli incassi nei giorni della partita, i 175 per le attività di broadcasting e i 146 per la parte commerciale. In questo senso la crescita maggiore da segnalare è quella degli incassi dallo stadio che, nella stagione precedente, si erano fermati a 33 milioni.