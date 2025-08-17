Milan, Ricci dal 1' contro il Bari. Modric e Jashari partiranno dalla panchina
Nel Milan che stasera scenderà in campo dal primo minuto contro il Bari nei 32esimi di Coppa Italia, l'unico nuovo acquisto estivo che giocherà sicuramente dal primo minuto è Samuele Ricci che verrà schierato davanti alla difesa nel 3-5-2 pensato da Massimiliano Allegri. Ha qualche chance di partire titolare anche Pervis Estupinan, che però è in ballottaggio con Davide Bartesaghi a sinistra. Gli altri nuovi innesti milanisti (Terracciano, Modric, Jashari, Athekame e De Winter) inizieranno invece dalla panchina. Lo riferisce questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.
La partita tra Milan e Bari si potrà vedere in diretta televisiva in chiaro su Canale 5 e in diretta streaming sul sito di SportMediaset o su Mediaset Infinity. La redazione di MilanNews.it, oltre a tutti gli aggiornamenti in tempo reale, vi proporrà il consueto live testuale.
DOVE VEDERE MILAN-BARI DI COPPA ITALIA
Data: domenica 17 agosto 2025
Ora: 21.15
Stadio: San Siro, Milano
Diretta TV: Canale 5
Web: MilanNews.it, sportmediaset.it, Mediaset Infinity
