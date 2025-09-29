Milan, Ricci: "Partite che valgono più di mille parole"
>Dopo la strepitosa vittoria del Milan sul Napoli, Samuele Ricci ha affidato ai suoi canali social tutta la sua gioia: "Partite che valgono più di mille parole". Questo il suo commento unito a una foto di squadra, a dimostrazione della compattezza del gruppo.
