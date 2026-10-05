Milan, oggi la ripresa degli allenamenti: in due hanno finito gli impegni con la Nazionale

Il Milan entra finalmente nella settimana della prossima partita: oggi a Milanello si riprendono gli allenamenti. Due rossoneri hanno finito la sosta

Ci siamo, finalmente entriamo nella settimana in cui tornerà il calcio dei club. Il Milan è atteso domenica, fra sei giorni, dalla sempre ostica trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo, squadra che con le grandi dà sempre il meglio come ha già dimostrato anche quest'anno contro la Juventus. Per questo, dopo i due giorni di pausa concessi da Ruben Amorim nel weekend, oggi la squadra torna a lavorare a Milanello agli ordini dell'allenatore portoghese e di tutto il suo staff.

MILAN, OGGI LA RIPRESA: DUE ROSSONERI HANNO FINITO GLI IMPEGNI CON LA NAZIONALE

Oggi il Milan riprende ad allenarsi e lo fa ancora in formato ridotto. Sono sempre gli stessi dodici a disposizione di Ruben Amorim, considerando che però Alexis Saelemaekers è ancora alle prese con il recupero dalla sua distorsione alla caviglia: Pietro Terracciano, Torriani, Diawara, Gabbia, Gila, Filippo Terracciano, Tomori, Comotto, Hutchinson, Loftus-Cheek, Saelemaekers e Pulisic. Intanto ieri hanno terminato i rispettivi impegni due calciatori rossoneri: per il Portogallo Gonçalo Ramos e per la Serbia Strahinja Pavlovic. I due verosimilmente rientrano oggi a Milano e domani saranno nuovamente a Milanello.