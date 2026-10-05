Serie A week, il prossimo fine settimana torna il campionato: il programma
È finalmente Serie A week! Questa settimana torna il campionato e lo farà nel weekend, a partire da sabato con la partita tra Genoa e Fiorentina che inaugurerà il sesto turno del torneo. Il big match della giornata è sicuramente il lunch match domenicale: al Sinigaglia il Como ospita la Roma di Gasperini per uno scontro ad altissima quota in riva al lago. Il Milan torna invece in campo fuori casa, a Reggio Emilia contro il Sassuolo dell'ex Alberto Aquilani, domenica 11 alle ore 18.
SERIE A, IL PROGRAMMA DEL SESTO TURNO DI CAMPIONATO
Di seguito si riporta il programma completo del sesto turno del campionato di Serie A Enilive. Il Milan sarà in campo domenica pomeriggio alle ore 18 in casa del Sassuolo:
SABATO 10/10
ore 15, Genoa-Fiorentina
ore 18, Inter-Parma
ore 20.45, Napoli-Frosinone
DOMENICA 11/10
ore 12.30, Como-Roma
ore 15, Lazio-Monza
ore 15, Lecce-Bologna
ore 18, Sassuolo-Milan
ore 20.45, Cagliari-Juventus
LUNEDÌ 12/10
ore 18.30, Atalanta-Venezia
ore 20.45, Torino-Udinese
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