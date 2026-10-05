Ecuador-Panama, le formazioni ufficiali: Estupinan nemmeno in panchina
MilanNews.it
Pervis Estupinan partirà inizialmente dalla panchina nel match del suo Ecuador contro Panama
Dopo la sconfitta ai rigori contro il Giappone, l'Ecuador di Pervis Estupinan sarà impegnato tra poco nella finale per il 3°/4° posto della Kirin Cup contro Panama, che ha perso contro la Nuova Zelanda nell'altra semifinale della competizione. Qualche istante fa sono uscite le formazioni ufficiali delle due squadre e l'esterno del Milan, che era partito titolare nelle altre due gare giocate dalla sua nazionale in questa sosta, non è nemmeno in panchina.
Queste le formazioni ufficiali di Ecuador e Panama:
ECUADOR: Valle, Preciado, Rape, Torres, Caicedo, Valencia, Alcivar, Mercado, Sarmiento, Minda, Caicedo.
PANAMA: Roberts, Krug, Blackman, Harvey, Murillo, Martinez, GRiffith, Gutierrez, Carrasquilla, Rodriguez, Vergara.
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