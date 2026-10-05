Nazionali, sono ben otto i rossoneri impegnati oggi

Nella giornata di oggi saranno ben otto i calciatori del Milan impegnati con le rispettive Nazionali per l'ultima gara della loro sosta

Ci si avvicina al termine della sosta per le Nazionali. Quest'oggi sono ben otto i calciatori del Milan che sono impegnati con le rispettive selezioni e concluderanno questa pausa. In campo i tre giovani dell'Under 21 Cisse, Camarda e Bartesaghi che torna dalla squalifica, in campo i francesi e i belgi ma in campo anche Pervis Estupinan con l'Ecuador. Tutti, ad eccezione probabilmente di De Winter, hanno ottime possibilità di giocare da titolari le loro gare.

NAZIONALI, OTTO I ROSSONERI IMPEGNATI OGGI

Tutti gli impegni degli otto calciatori del Milan che oggi scenderanno in campo con le loro Nazionali:

Pervis Estupiñan (Ecuador)

Ecuador-Panama, lunedì 5 ottobre ore 08.30, Yokohama (Giappone) - Amichevole (Kirin Cup)

Davide Bartesaghi, Francesco Camarda e Alphadjo Cisse (Italia Under 21)

Italia-Polonia, lunedì 5 ottobre ore 18.15, Pescara - Qualificazioni Europeo Under 21

Mike Maignan e Adrien Rabiot (Francia)

Francia-Belgio, lunedì 5 ottobre ore 20.45, Parigi - UEFA Nations League

Diego Moreira e Koni De Winter

Francia-Belgio, lunedì 5 ottobre ore 20.45, Parigi - UEFA Nations League