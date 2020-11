Milan, rispetto ad un anno fa i rossoneri hanno 13 punti in più

Rispetto ad un anno fa, il Milan ha ben 13 punti fa: nello scorso campionato, dopo nove giornate, i rossoneri avevano infatti 10 punti, mentre ora ne hanno 23. A riferirlo è l'edizione del Corriere della Sera in edicola questa mattina che riporta anche che ieri contro la Fiorentina è arrivato l'ottavo successo in dieci gare di Serie A e il 21° risultato utili di fila in campionato.