Milan, rossoneri primi per punti conquistati in trasferta in Serie A: 40 in 17 partite

La sconfitta del Napoli in quel di Empoli e la vittoria di Roma contro la Lazio da parte del Milan, hanno portato i rossoneri da soli in testa alla classifica per quel che riguarda le sole gare disputate in trasferta. I rossoneri di Stefano Pioli hanno conquistato 40 punti in 17 partite giocate, mentre il Napoli si trova a quota 37. Seguono l’Atalanta a 36 e la Juventus a 35. L’Inter invece, in attesa del recupero di domani contro il Bologna al Dall’Ara, lontano da San Siro ha conquistato 33 punti.