Milan-Samp è anche Maldini vs Lanna. La Gazzetta: "Sfida in tribuna"

Pioli e Giampaolo in panchina, Quagliarella e Giroud in campo, ma non solo. Milan-Sampdoria, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, sarà anche il confronto tra vertici societari. “Bandiere per sempre”, titola la rosea, che poi aggiunge: “Maldini il campione e il gregario Lanna, una vita in difesa e la sfida in tribuna. Paolo sempre nel cuore del Milan, Marco da poco presidente Samp: stessa età, carriere diverse e un futuro da scrivere”.