Milan-Sampdoria 0-0 al primo tempo: poche emozione, tanti errori

Reti inviolate al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco. Poche emozioni, tanti errori: il pubblico di San Siro, che ha già perso la pazienza, ha più volte fischiato i protagonisti in campo. I rossoneri si procurano due buone occasioni, ma Suso sbaglia sul più bello. La Samp trova la rete del vantaggio nel finale di tempo, ma viene annullata per una evidente posizione di fuorigioco di Jankto. Il solito Milan, incapace di imporre il proprio gioco e spesso sbadato in fase difensiva. Il pubblico invoca a gran voce l'ingresso in campo di Ibrahimovic.