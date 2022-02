Milan-Sampdoria: sono cinque i rossoneri assenti

Anche contro la Sampdoria, mister Pioli non potrà disporre di tutta la rosa. All'appello, ad esempio, oltre a Kjaer, mancheranno Zlatan Ibrahimovic, il quale è ancora alle prese con l'infiammazione al tendine d'Achille, e Theo Hernandez, squalificato per una giornata dopo il cartellino rosso rimediato nel derby. Fuori anche Gabbia e Lazetic, quest'ultimo non ancora al top della condizione.