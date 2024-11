Milan, sarà un dicembre da tour de force: Roma e Atalanta i big match in programma

Al rientro dalla sosta per le Nazionali, l'ultima di questo 2024, il Milan di Fonseca dovrà riprendere la propria stagione, tra impegni in campionato, Coppa Italia e Champions. Ci concentriamo però sul percorso del Milan in Serie A. Come già detto, sabato a San Siro arriverà la Juventus, in quella che sarà una classica partita del nostro calcio italiano. Una gara difficile, nonostante nella Juve pesino assenze difensive come Bremer e Cabal. Poi i rossoneri giocheranno ancora in casa il 30 novembre alle 18.00 contro l'Empoli. Da qui il via al mese di dicembre che reciterà:

Atalanta-Milan 6 dicembre 20.45

Milan-Genoa 15 dicembre 20.45

Verona-Milan 20 dicembre 20.45

Milan-Roma 29 dicembre 20.45

Un tour de force nel quale il Milan potrà e dovrà portare a casa punti importanti per un campionato che in questo momento non può essere considerato come positivo per quanto visto finora. La stagione del Milan passerà soprattutto dal mese di dicembre, freddo in città per le basse temperature ma caldo per l'adrenalina delle sfide da giocare.