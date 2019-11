Milan-Sassuolo, 120 anni del club rossonero

"Saremo una squadra di diavoli. I nostri colori saranno il rosso come il fuoco e il nero come la paura che incuteremo agli avversari!". Con queste parole, pronunciate il 16 dicembre 1899, Herbert Kilpin fondava l'Associazione Calcio Milan, dando inizio alla storia del Club che ha vissuto un ruolo da protagonista nella storia del calcio. Da quella data, infatti, l'AC Milan ha contribuito enormemente alla crescita e allo sviluppo del movimento calcistico a livello nazionale ed internazionale, grazie ai numerosi successi e incarnandone i valori più importanti come la passione e l'eleganza.

Come inizio alle celebrazioni del 120° anniversario del Club, il 7 novembre si è tenuta la presentazione ufficiale del libro "SEMPRE MILAN". Questo libro narra gli eventi più importanti della storia del Milan con contenuti esclusivi ed originali. È una lettura imperdibile per qualsiasi tifoso Rossonero.

L'AC Milan invita quindi i fan ad unirsi alle celebrazioni partecipando numerosi alla partita che la squadra giocherà contro il Sassuolo il 15 dicembre. In questa giornata il Club renderà omaggio alla sua incredibile storia con un ricco programma di eventi presso lo stadio di San Siro. Sarà una grande opportunità per condividere i ricordi e crearne di nuovi, tutti uniti dalla grande passione per i colori rossoneri.

Maggiori dettagli sugli eventi e le iniziative organizzate dal Club per celebrare questa occasione speciale saranno annunciati nelle prossime settimane.

I biglietti per Milan-Sassuolo del 15 dicembre sono in vendita su www.acmilan.com e presso la biglietteria di Casa Milan in via Aldo Rossi 8 a Milano.