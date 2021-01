Milan, schierata quasi la totalità della rosa in questa stagione: 25 giocatori su 26

Guardando a dati e statistiche di questa stagione si può sottolineare l'alternanza, volontaria e talvolte obbligata, dei giocatori rossoneri nelle formazioni schierate. Con i minuti giocati da Musacchio questa sera con il Torino, in particolare, sono 25 (su 26 totali della lista ufficiale) i giocatori della rosa rossonera, schierati almeno una volta in questa stagione. Un numero incredibile che sottolinea l'importanza dei calciatori del Milan in questa annata. L'unico giocatore non schierato in partite ufficiali è Antonio Donnarumma.