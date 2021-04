Milan, si cerca a Roma il 14esimo successo in trasferta della stagione in Serie A

Se il ruolino a San Siro del Milan non è certamente invidiabile, quello lontano dalle mura amiche potrebbe diventare da record con una vittoria domani all'Olimpico.

I rossoneri, infatti, hanno ottenuto 13 successi in trasferta finora in questo campionato e, secondo quanto riportato da Opta, con i tre punti contro la Lazio il Milan può diventare la prima squadra in assoluto a vincere 14 delle prime 16 gare esterne in una stagione di Serie A (attualmente la formazione più veloce a raggiungere i 14 successi esterni è stata l’Inter, che ha impiegato 17 gare nel 2006/07).